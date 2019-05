Disque Dur envoie son reporter néo-brunswickois à la taverne avec Jean-François Breau et Jonathan Painchaud pour jaser de leur band Salebarbes

Le groupe folk-rock Salebarbes en a pris plusieurs par surprise ce printemps avec son premier album. Un album live par dessus le marché.

Le combo réunissant des musiciens d’univers assez différents (dont Jonathan Painchaud et Jean-François Breau... oui, oui) s’harmonise pour jouer des hymnes acadiens qui vous feront taper du pied à tout coup.

Ses refrains issus de la tradition cajun soutenus par des rythmes effrénés ont déjà enchanté les foules au Nouveau-Brunswick et au Québec.

Disque Dur a voulu en savoir plus sur ce répertoire des maritimes. Philippe Melbourne Dufour, lui-même du Nouveau-Brunswick, est justement allé retrouver Jean-François Breau et Jonathan Painchaud dans une taverne vintage du Plateau Mont-Royal pour justement parler, entre autres, de son et d’instruments vintage.

Salebarbes sera en spectacle aux Francos le 16 juin à 20h sur la scène Loto-Québec.