Elle implore de l’aide pour soutenir sa fille victime d’un grave accident

Annie Martin a tout laissé tomber, incluant son travail, pour prendre soin de sa fille, Léïa Mercier, victime d’un grave accident à Shefford en novembre 2017.

La jeune fille qui avait 18 ans lors de la grave collision a passé quatre mois dans le coma au CHUS, et six mois au centre de réadaptation de Saint-Hyacinthe.

En raison d'un sévère traumatisme crânien portant atteinte à son système neurologique, elle a dû tout réapprendre.

Depuis le 6 septembre 2018, elle est de retour à la maison et sa mère se dédie corps et âme pour sa réadaptation.

«Il y a des progrès : elle était dans un coma et on ne savait pas du tout si elle resterait en vie. Elle est capable d’utiliser un déambulateur pour se déplacer. On commence à introduire des périodes de 15 minutes où elle peut rester seule, par exemple, pour regarder la télévision», raconte Annie Martin en entrevue au Québec Matin.

Impossible de la laisser seule bien longtemps, et pas question de la placer, dans un CHSLD par exemple, du moins pour le moment.

«C’est toujours le stress de se demander : est-ce que je peux continuer, est-ce que je place Léïa? Même un an et demi après, on se pose toujours les mêmes questions», détaille la maman.

À bout de forces, débordée par la paperasse, les rapports à remplir fréquemment, et aucun revenu garanti, elle souhaite les personnes qui vivent la même chose puissent obtenir plus de soutien financier, plus de répit, et qu’ils soient reconnus par la SAAQ.«Quelle vie?»

Mme Martin s’occupe de sa fille quatre jours par semaine, et sa sœur, qui va également à l’université, trois jours semaine.

Pendant ces trois jours : un véritable sprint occupe Annie Martin: «je prends ces moments-là pour faire tout ce que j’ai à faire. Repos, dormir, sortir, les dossiers, le ménage, l’épicerie, tout».

«C’est irréel. On te demande de reprendre une vie : mais quelle vie ? À chaque fois que tu essaies de faire une activité, il y a quelque chose : il y a un téléphone, un dossier, une lettre [...] On n’a plus de place pour notre vie», laisse-t-elle tomber avec émotion.

Sans emploi, elle survit en planifiant le mieux possible les dépenses, mais en s’endettant aussi.

Léïa reçoit de la SAAQ 870$ par semaine, montant avec lequel elle et sa mère essaient de vivre. Le montant est toutefois réévalué aux 2 mois, il n’est jamais garanti.

Pour le moment, malgré les épreuves quotidiennes, elle n’est pas considérée comme proche aidante, puisque sa fille, notamment, n’est pas considérée comme handicapée.