Je sors, je reste

Cette pièce de théâtre documentaire qui mélange aussi danse et fiction journalistique est présentée dans le cadre du festival TransAmériques. L’œuvre d’Alix Dufresne et Marc Béland reprend le verbatim d’une entrevue de l’économiste et philosophe Alain Deneault accordée à Marie-France Bazzo en février 2015 sur l’évasion fiscale. Les deux comédiens ont créé une chorégraphie ludique afin d’expliquer l’impact qu’a l’évasion fiscale dans notre quotidien.

Ce soir à 19h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Exposition

HUM(AI)N

Une nouvelle exposition débute aujourd’hui au Centre Phi. Neuf œuvres technologiques sont présentées sous le thème des relations entre les humains et les machines. Cette exposition amène à réfléchir sur le futur rapproché où les machines seront une partie intégrante de notre monde.

Aujourd’hui de 10h à 19h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Cinéma

Tout ce qu’il me reste de la révolution

Angèle est une jeune déterminée à changer le monde. Elle s’accroche aux idéaux de ses parents qui ont participé aux événements de mai 1968. Par le biais de happening, interventions poétiques, de création d’un groupe de parole, elle se démène pour faire changer les choses, sans grand résultat. Le film de Judith Davis a remporté le Prix du Jury au Festival du Film Francophone d’Angoulême.

Sorti en salle le 24 mai

Conférence

Biodiversité urbaine : quelle place pour les abeilles ?

La Maison du développement durable a installé des ruches d’abeilles sur son toit l’an dernier, une expérience plus ou moins concluante. Les initiateurs du projet feront part de leur expérience et recevront quelques invités ce soir afin de discuter de l’apiculture en ville.

Ce soir à 17h à la Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest

Danse

Put Your Heart Under Your Feet... And Walk!

Cette œuvre du Sud-Africain Steve Cohen se veut un poème sur la disparition de l’être aimé. L’artiste queer construit au fil de la pièce un sanctuaire pour son amoureux avec qui il a passé 20 ans de sa vie.

Ce soir à 20h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Lancement

Corps coquillage

Laura Babin qui s’est fait remarquer aux Francouvertes et à Vue sur la relève lance ce soir son premier album intitulé Corps coquillage. Dany Placard a réalisé l’opus qui s’inspire du rock grunge alternatif des années 90. L’album sera disponible en magasin dès vendredi.

Ce soir dès 17h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Web

Dérive

Le père de deux jeunes filles, Marine et Océane, est décédé il y a un an et la famille a toujours de la misère à s’adapter à son absence. Marine entre au secondaire et éprouve de la difficulté à tisser des liens avec des camarades de classe. Océane, androgyne assumée, vit sa première histoire d’amour. La mère, Catherine, est pour sa part complètement dépassée par des soucis financiers.

Disponible sur vimeo.com depuis le 21 mai

Balado

Bain libre

Guillaume Lemay-Thivierge, Jessica Barker et Vincent Bolduc animent la nouvelle balado d’ICI Radio-Canada Première, Bain libre. Ils reçoivent un invité par épisode avec qui ils traitent de différents sujets en élaborant avec des faits vécus et des réflexions.

Disponible sur l’application d’ICI Radio-Canada Première depuis le 23 mai

Livre

The Kiss Quotient

Helen Hoang a écrit ce roman qui met en vedette Stella Lane, une jeune femme qui a le syndrome d’Asperger. L’auteure ayant elle-même reçu ce diagnostic raconte donc avec une grande authenticité le quotidien de cette femme brillante, mais qui a de la difficulté avec les relations sociales et amoureuses.

Sorti en librairie le 8 mai