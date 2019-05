Kwe Kwe, la Fête de Sagabone revient au Jardin botanique

Chaque printemps, la Fête de Sagabone regroupe des autochtones de plusieurs ­communautés, venus ­fraterniser et participer à divers rites sacrés. Organisé par Kina8at (lire le 8 comme un w), l’événement, auquel nous pouvons tous assister, se déroule à nouveau au Jardin botanique de Montréal cette année.

L’atmosphère est calme et ­commande le respect. Pas bien loin du feu, un porte-parole rappelle aux participants qu’on ne peut ­photographier les objets et les lieux sacrés.

Intimiste

Puisque la fête se déroule dans un secteur bien défini, on voit tout et on ne manque rien. Le matin, quand le chef héréditaire algonquin Grand-père T8aminik Rankin arrive, vêtu de son costume traditionnel, le ton est donné. C’est lui qui anime la grande cérémonie traditionnelle des calumets.

Photo courtoisie, Janick Houle

Pour se rapprocher du site, il est convenu de passer d’abord par une purification avec la fumée de sauge. On peut ensuite être témoin du recueillement des porteurs de calumet.

Assis ensemble, Mohawks, Hurons-Wendat ou Abénakis pour ne nommer que ceux-là sortent délicatement leur calumet d’un étui, méditent un moment et commencent lentement à fumer. Certains Amérindiens passent parfois le calumet aux spectateurs les plus proches.

Des battements de tambour se font entendre. Des chants ­aussi. On peut justement se laisser ­imprégner de la voix des Twin Flames ou du rythme envoûtant des Buffalo Hat Singers.

Photo courtoisie, Janick Houle

Découvertes

En après-midi, les enfants sont invités à créer leur bâton de parole en atelier. On fait cuire de la banique sur le feu. Chants et ­tambours traditionnels se poursuivent.

On apprend aussi quelques mots comme Kwe (bonjour) ou Migwetch (merci), les langues autochtones faisant l’objet d’un rallye sur les lieux.

Photo courtoisie, Janick Houle

► En bref

Fête de Sagabone

Le samedi, 8 juin (de 10 h à 15 h).

Frais : gratuit pour l’événement, payant pour l’entrée au Jardin botanique et le stationnement.

Repas : pique-nique ou resto sur place.

kina8at.ca

