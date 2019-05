Les vertus du pardon

Tous les parents qui élèvent des enfants leur laissent des marques positives ou négatives. Dans le cas que vous rapportez ce matin, celui d’une mère monoparentale aux prises avec des problèmes d’alcoolisme qui a placé sa fille en famille d’accueil, si quelqu’un doit ici se pardonner, c’est bien cette mère repentie âgée de 80 ans. Sa fille, encore trop blessée et occupée à se reconstruire, ne lui doit rien, pas plus le pardon que quoi que ce soit d’autre.

Ayant travaillé auprès d’enfants placés en famille d’accueil durant 5 ans, je puis vous dire que ces milieux substituts créent rarement des liens affectifs, puisqu’ils considèrent l’enfant comme un jeune pensionnaire devant s’adapter à leurs habitudes, et ce dans toutes les familles à qui il sera confié. On appelait d’ailleurs jadis ces enfants déracinés et presque oubliés, les enfants ping-pong.

Comment guérir du manque d’amour maternel et de liens affectifs d’une vraie famille? Comment guérir de l’incompréhension et de la solitude d’une existence vécue en milieu étranger? Comment survivre au fait de n’avoir pas pu se confier en toute confiance à des proches? De n’avoir jamais pu partager ses joies, ses peines, ses succès et ses projets avec des proches? Comment croire qu’on est digne d’amour quand on est déménagé d’une maison à une autre sans connaître les vrais motifs de tels déracinements?

Tout enfant qui a vécu la coupure du lien parental doit se reconstruire, et ni le pardon, pas plus que la rancune ne l’y aideront. Cette enfant jadis blessée n’a rien à pardonner car elle n’est pas coupable de la rupture. Et si elle reste avec de la rancune, elle continue le travail d’abandon enclenché par sa mère et devient son propre bourreau en gardant ses blessures ouvertes.

Il existe un modèle d’intervention qui sert de guide aux interactions parent/enfant : l’analyse transactionnelle. Elle permet de réunir les trois parties de notre être : l’enfant, le parent et l’adulte. Pour y accéder vous devez, si vous êtes parent, donner à votre enfant l’attention dont on vous a privé, l’affection qui vous a manqué, l’acceptation et l’estime de soi. Si vous n’avez pas d’enfant, faites-le pour l’enfant en vous, aimez-le et faites-lui plaisir. Ce faisant, vous serez ce parent nourricier et aimant que vous auriez désiré avoir, car vous le deviendrez pour vous-même. Vous deviendrez ainsi un adulte épanoui et responsable de son bonheur.

Henriette Yergeau

Pour celles et ceux que votre proposition intéresse, je résumerais ainsi l’analyse transactionnelle : elle part du principe que chaque personne est fondamentalement positive et que ce sont les décisions prises dans notre enfance qui influent sur notre comportement : son but est d’aider à reprendre le contrôle vers l’épanouissement.