L’ex-directeur général de Chambly réintègre ses fonctions sous fond de malaise

CHAMBLY | L’ex-directeur général de la Ville de Chambly, Jean Lacroix, congédié illégalement, a réintégré ses fonctions, lundi matin, après six ans de lutte devant le tribunal, mais son retour ne fait pas l’unanimité.

Lundi, lors du passage de TVA Nouvelles à Chambly – qui est sous tutelle depuis trois mois -, M. Lacroix avait déjà amorcé le travail dans ses fonctions de plus haut fonctionnaire de la Ville.

M. Lacroix, que certains considèrent comme un sonneur d’alerte, avait collaboré à la commission Charbonneau pour ensuite être congédié en 2013 après une décision du conseil municipal présidé par l’ex-maire Denis Lavoie.

Le Tribunal administratif du travail considère que la Ville a congédié principalement le plaignant pour sa collaboration avec la commission Charbonneau et que, par conséquent, ce congédiement est illégal.

Malaise à l’interne

Or, le retour de M. Lacroix a créé un malaise chez les employés cadres. TVA Nouvelles a obtenu une lettre signée par plusieurs d’entre eux qui se mobilisent et demandent que Jean Lacroix ne soit pas réintégré dans ses fonctions, parce qu’il y a une absence de confiance et de crédibilité envers lui.

On juge que ce dernier a semé la discorde à la suite de son passage comme directeur général à Chambly avant son congédiement en 2013 ainsi qu’à L’Assomption, où il avait aussi été limogé.

«Ils [les employés] ont vécu des situations qui sont très difficiles. Il y en a plusieurs parmi ceux-là qui sont même venus témoigner au Tribunal administratif du travail dans cette cause», a soutenu Jean Roy, maire suppléant de Chambly.

«Ils ont rapporté des faits très troublants, et ça n’a même pas été tenu en considération dans le jugement. À partir de là, c’est sûr qu’ils se sentent un peu menacés. Présentement, on est en situation de crise et on doit gérer ça», a ajouté M. Roy.