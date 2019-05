Maipoils: Samuel Poulin se porte à la défense de Catherine Dorion

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre en matière de jeunesse, s'est porté à la défense de Catherine Dorion, qui revendiquait lundi sur les réseaux sociaux le droit aux aisselles poilues.

En appui au mouvement «Maipoils», la députée de Québec solidaire a partagé une photo de son aisselle poilue sur les réseaux sociaux en expliquant que son intention était d'encourager la diversité.

Interrogé par Antoine Robitaille à l'émission Là-haut sur la colline, à savoir s'il était approprié pour une élue de poser un tel geste, le caquiste Samuel Poulin n'a pas hésité à l'associer au droit à la liberté d'expression et à la diversité.

«Ce que je trouve intéressant c'est que les parlementaires puissent s'exprimer librement sur tous les sujets. [...] L'important, c'est que les parlementaires puissent s'exprimer, a-t-il dit. Si ça peut permettre à ce que les gens s'intéressent à la chose politique; pourquoi pas?»

ÉCOUTEZ Samuel Poulin à QUB radio:

Par ailleurs, au terme du Conseil général de la CAQ en fin de semaine, Samuel Poulin a admis qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire pour convaincre les citoyens de passer à la mobilité électrique.

Il a profité de son passage à l'émission pour blâmer les libéraux «pour avoir traîné à mettre en place des mesures environnementales, comme un réseau de bornes électriques».

«Quand je regarde les cibles qui ne sont pas au [atteintes]... [...] Nous, on va se doter d'un vrai plan, pragmatique, et on va faire les choses qu'on va être capable de faire, et je pense que c'est ce que les Québécois veulent», estime-t-il.