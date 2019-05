Qui aviser lors d’un changement d’adresse?

Qui dit déménagement, dit changement d’adresse! On ne s’en sort pas : à travers la foule de choses à faire – dont les innombrables boîtes! − et à penser quand on déménage, il est nécessaire de signaler sa nouvelle adresse à divers organismes, institutions, ministères et entreprises. Qui prévenir? Pour vous simplifier la vie, voici un aide-mémoire qui pourra vous être fort utile et vous permettre de gagner du temps.

Le Service québécois de changement d’adresse : du 6 en 1

Le gouvernement du Québec offre un outil très bien fait pour transmettre votre nouvelle adresse en un seul clic à 6 ministères et organismes :

- Élections Québec

- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

- Régie de l’assurance maladie du Québec

- Retraite Québec

- Revenu Québec

- Société de l’assurance automobile du Québec



Pour utiliser le Service québécois de changement d’adresse, vous devrez notamment fournir les renseignements suivants : votre date de naissance, votre numéro d’assurance sociale, votre numéro de permis de conduire et de l’information sur vos plus récentes déclarations de revenus. La méthode sur Internet est très pratique, mais vous pouvez aussi procéder par téléphone ou vous rendre à un bureau de Services Québec.



Le gouvernement du Canada

N’oubliez surtout pas d’aviser l’Agence de revenu du Canada (ARC). Qu’il s’agisse de prestations, de crédits, de l’impôt fédéral, etc., c’est une autre étape incontournable. Il est possible de signaler votre déménagement en ligne, par téléphone ou par la poste. Malheureusement, contrairement à Services Québec, l’ARC ne communique pas votre nouvelle adresse à d’autres ministères ou organismes. C’est donc à vous de voir, selon votre situation, si vous devez en prévenir d’autres. Seule exception : vous pouvez donner à l’ARC l’autorisation de le faire pour Élections Canada.



Les fournisseurs de services

Il est important d’aviser Hydro-Québec de votre changement d’adresse. Vous ne voulez pas vous retrouver sans électricité à votre nouveau logis. Ou recevoir une facture pour la consommation d’électricité à votre ancienne adresse qui continue d’être calculée dans votre dossier. Sachez que si vous faites le changement sur son site Web dès que vous connaissez votre nouvelle adresse, vous économiserez 25 $. Les autres fournisseurs d’énergie (gaz propane, gaz naturel, mazout) doivent aussi être avisés.

Même principe pour vos fournisseurs de télécommunications : Internet, téléphone, cellulaire, câble. De nos jours, les technologies font partie intégrante de nos vies... et elles doivent nous suivre efficacement dans nos déménagements!



Les institutions financières et autres

Ici, on pense aux banques, aux caisses populaires, aux créanciers hypothécaires, aux cartes de crédit, aux endroits où se trouvent vos placements financiers, etc.



Et faites ensuite une liste pour ne rien oublier, par exemple :

- Vos abonnements : magazines, journaux, bibliothèque, centre d’entraînement

- Votre médecin, votre dentiste, votre optométriste

- Commissions scolaires et municipalités (taxes)

- Employeur, syndicat, associations professionnelles

- École et garderie

- Etc.



Astuce – Parlant de liste, le déménagement est le moment idéal pour dresser l’inventaire de vos biens meubles. Il s’agit d’un outil précieux qui permet, entre autres, d’établir la valeur réelle de vos possessions et, du même coup, le montant d’assurance habitation nécessaire pour être bien protégé.



Nouvelle adresse, nouveau prix d’assurance

En plus de l’inventaire de vos biens, le déménagement est un événement propice pour revoir ses assurances. Et si, comme locataire, vous croyez qu’il est inutile de souscrire une assurance habitation, c’est faux! Que l’on soit propriétaire ou locataire, il est primordial d’avoir une assurance habitation pour couvrir les biens et la responsabilité civile. Et pour votre budget, prenez également le temps de calculer le coût de votre déménagement en évaluant les frais à surveiller.

Dans vos préparatifs, pensez donc à demander des soumissions d’assurance. Chez Promutuel Assurance, on est là, dans votre quotidien, pour vous faciliter la vie. On vous offre une assurance habitation à prix avantageux et un service personnalisé.