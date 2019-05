Réseaux autonomes d’Hydro: des conversions repoussées à plus tard

Hydro-Québec repousse la conversion de 21 réseaux électriques autonomes, des retards causés principalement par la lenteur des discussions avec les communautés concernées, a appris Le Journal.

La société d’État a annoncé mardi la construction prochaine d’une centrale de 7,5 mégawatts pour la communauté d’Inukjuak, la deuxième en importance au Nunavik.

La centrale hydroélectrique, qui sera construite et exploitée par Innergex (TSX: INE) et la Corporation foncière Pituvik au coût de 125 millions $, remplacera le diesel pour la très vaste majorité des besoins énergétiques de la communauté de 1800 âmes.

L'électricité sera vendue à Hydro-Québec dans le cadre d’un contrat de 40 ans, à un prix qui permettra de réduire d’environ 20 % les couts d’exploitations pour la société d’État.

Photo courtoisie, INNERGEX

Retards

Or, Hydro-Québec s’était fixé comme objectif en 2016 de convertir l’ensemble des 22 réseaux autonomes de la province au cours des prochaines années. Hydro-Québec Distribution devait avoir lancé des appels de propositions pour l’ensemble des réseaux d’ici à l’an prochain.

Cela ne se concrétisera pas, a confirmé au Journal le porte-parole Marc-Antoine Pouliot.

« On a ajusté nos objectifs en cours de route. Le but est de lancer les initiatives, non pas les appels de propositions, d’ici 2020. On travaille avec les partenaires autochtones et inuits [et] on a revu le calendrier, étant donné tout le travail qu’on doit faire avec les communautés locales. »

Les discussions prennent plus de temps que prévu avec ces collectivités, très souvent isolées et dépendantes du mazout ou du diesel livré par bateau ou avion pour se chauffer et s’éclairer. Dans d’autres cas, comme à Opitciwan, au nord de La Tuque, les appels d’offres lancés par la société d’État n’ont intéressé aucune entreprise et ont dû être recommencées.

Le président d’Hydro-Québec Distribution, Éric Filion, s’est toutefois dit convaincu de pouvoir respecter ce calendrier «révisé», lundi.