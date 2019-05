Schwartz: des séries du tonnerre

BOSTON | Jaden Schwartz a retrouvé sa touche de marqueur depuis le début des séries. L’ailier gauche de 26 ans est au cœur de l’attaque des Blues avec 12 buts et 17 points en 20 matchs.

Un peu à l’image des Blues, mais avec quelques mois de retard, Schwartz a trouvé la potion magique pour rebondir. Il a déjà un but de plus à sa fiche qu’en 69 rencontres cette saison.

« Ç’a été une année difficile, a reconnu Schwartz lors de la journée consacrée aux médias, la veille du premier match entre les Bruins et les Blues. Je voulais produire pour l’équipe, mais je n’y arrivais pas. Tous les joueurs traversent des périodes sombres au cours d’une carrière, des moments où rien ne fonctionne offensivement. J’ai probablement appris de cette saison.

« C’est un cliché, mais quand les séries s’amorcent, c’est une nouvelle saison, a-t-il enchaîné. J’avais le sentiment d’avoir une dette envers mes coéquipiers et moi-même. Je devais rebondir. Les séries sont le meilleur moment de l’année et je suis heureux de jouer du bon hockey. J’ai reconstruit ma confiance tranquillement et je me sens très bien depuis plusieurs semaines. »

Schwartz a réussi deux tours du chapeau depuis le début des séries, soit lors de la sixième et dernière rencontre face aux Jets de Winnipeg au premier tour, et un autre contre les Sharks de San Jose lors du cinquième match de la finale de l’Ouest.

Travaillant

David Perron et Craig Berube n’ont pas l’impression de voir un joueur différent depuis le début des séries.

« Avec Jaden, ce n’est pas compliqué, son jeu ne change pas, a mentionné Perron. Même lorsqu’il ne marque pas, il travaille. C’est l’un des gars qui travaillent le plus fort sur la patinoire. Il aide ses coéquipiers, il récupère des rondelles libres. C’est évident que ça n’a pas été une saison facile pour lui. Mais il a continué de travailler fort et on est content que ça débloque pour lui. »

« Ce n’est pas une question de cliquer soudainement, a renchéri Berube. C’est plutôt son ardeur au travail qui a fini par payer. Oui, il a eu des difficultés à noircir la feuille de pointage, mais son niveau de travail n’a jamais changé. Il a joué de la même façon. Depuis les débuts des séries, il est en feu. Les rondelles pénètrent dans le filet. Cependant, il se pointe près du filet et dans la circulation. Évidemment, il est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd’hui. »

Bon trio

Berube comptera beaucoup sur son premier trio face aux Bruins. L’entraîneur en chef espérera que Schwartz maintiendra un aussi bon rythme en compagnie de Brayden Schenn et de Vladimir Tarasenko.

« J’ai la chance de jouer avec deux joueurs d’élite, a souligné Schwartz. Schenn a une bonne vision, il récupère des rondelles et Tarasenko est l’un des meilleurs marqueurs de la LNH, il a un tir des poignets foudroyants. »

Si les Blues ont patienté 49 ans avant de revenir en finale de la Coupe Stanley, Schwartz y est arrivé à sa septième saison à St. Louis.

« Quand tu grandis en Saskatchewan, tu regardes pratiquement tous les matchs en séries dans ton enfance, a-t-il dit. C’est le meilleur moment de l’année. Je n’avais jamais vraiment osé m’imaginer en finale. C’est un rêve qui devient une réalité. Nous sommes à quatre victoires de l’objectif ultime, mais nous ne pouvons pas trop y penser. »