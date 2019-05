Un marqueur de 40 buts libre comme l'air?

Le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey risque d'être enlevant cette année. Le nom de plusieurs vedettes comme Artemi Panarin, Erik Karlsson, Matt Duchene, Jeff Skinner et Sergei Bobrovsky est évoqué depuis des mois, mais il y a aussi celui du capitaine des Islanders de New York, Anders Lee.

Le directeur général Lou Lamoriello devrait donc en faire une priorité en vue du 1er juillet, mais selon le quotidien «New York Post» et le site web The Athletic, les deux parties ne s'entendent pas sur la durée du contrat, et ce, depuis longtemps.

Le clan de Lee demanderait un salaire annuel autour de 7 millions $ et les Islanders seraient prêts à lui verser cette somme, mais pour une durée maximale de cinq ou même quatre ans. Or, Lee et son agent veulent une entente de sept ans.

Lamoriello est reconnu comme un DG qui négocie férocement et s'il ne veut vraiment pas donner un contrat de sept ans à son gros attaquant, les Islanders pourraient bien perdre leur capitaine pour une deuxième année de suite, après John Tavares en 2018.

Lee, 28 ans, vient de connaître des saisons de 34, 40 et 28 buts, et il n'a raté qu'une seule rencontre lors des trois dernières campagnes. En 2018-2019, l’attaquant a obtenu 51 points, ajoutant un but et trois mentions d’aide en huit matchs éliminatoires.