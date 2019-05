Un potentiel contrat de 3,5 milliards $ en vue pour Bombardier

La division transport de Bombardier a annoncé lundi que son consortium a obtenu le statut de soumissionnaire privilégié pour un important projet de monorail au Caire, en Égypte qui pourrait lui rapporter environ 3,5 milliards $ CAN.

Le projet de monorail vise à établir deux nouvelles lignes de transport en commun. Un premier tronçon de 54 km doit permettre de relier l'est du Caire à la Future capitale égyptienne, une ville actuellement en construction à l'extérieur de l'actuelle capitale de l'Égypte.

Puis, une seconde ligne de 42 km doit permettre de relier la Ville du 6 Octobre, en banlieue du Caire, jusqu'à Gizeh, célèbre pour ses fameuses pyramides.

La valeur du contrat s'élèverait à 1,2 milliard d'euros (1,8 milliard $ CAN) pour la conception et la construction des véhicules, en plus de 1,1 milliard d'euros (1,65 milliard $ CAN) pour l'entretien des lignes sur une période de 15 ans, avec possibilité d'un autre 15 ans par la suite.

Le matériel roulant serait assemblé à Derby, au Royaume-Uni.

Bombardier Transport a noué un partenariat avec les entreprises égyptiennes Orascom Contruction et Arab Contractors pour tenter d'obtenir le contrat.