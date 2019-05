Yama Laurent se joint à «La Voix Expérience»

Gagnante 2018 de La Voix, Yama Laurent apportera sa touche au spectacle La Voix Expérience. La chanteuse sera de toutes les représentations de ce grand rassemblement, soit du 14 au 31 août au Théâtre Capitole de Québec et du 4 au 8 septembre au Théâtre St-Denis, à Montréal.

En se joindra alors à Geneviève Jodoin, lauréate de la plus récente édition du concours diffusé à TVA, aux trois finalistes Vincent Chouinard, Colin Moore et Rafaëlle Roy, mais aussi à Jacques Comeau, Christian Marc Gendron, Jordan Lévesque, Samantha Neves, Mélissa Ouimet, Rick Pagano et Briana Victoria, tous candidats à l'émission cette année.

C'est Marc Dupré qui gérera le groupe de 12 interprètes invités à recréer l'ambiance ainsi que les moments forts des auditions à l'aveugle, des duels, des chants de bataille et des directs, dans le célèbre décor de La Voix. Des prestations inédites sont également prévues à l'horaire.

La mise en scène du spectacle sera assurée par Jean-Michel Blais. Pour des billets: lavoixexperience.com.

Yama Laurent profitera sûrement de cet autre contact avec le public afin de proposer des pièces de son album éponyme paru au début du mois sur lequel on retrouve une reprise de la ballade I Want To Know What Love Is et Let It Be, un duo enregistré avec Nanette Workman.