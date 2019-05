Yama Laurent se joint à La Voix Expérience!

Le spectacle La Voix Expérience, présenté à Montréal et Québec cet été, recréera le plateau de la populaire émission pour faire vivre aux spectateurs une immersion des plus réelles dans l’univers des enregistrements.

Cette nouvelle adaptation scénique réunira une dizaine de candidats issus de la série télé, parmi lesquels se trouvent les favoris du public, afin de faire revivre aux spectateurs les plus grands moments de cette saison! Production d’envergure, interactive et multimédia, La Voix Expérience s’installera du 14 au 31 août au Capitole de Québec, et du 4 au 8 septembre au Théâtre St-Denis.