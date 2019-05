Zdeno Chara et Brad Marchand joueront

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy a indiqué que l’attaquant Brad Marchand et le défenseur Zdeno Chara disputeront la première rencontre de la finale de la coupe Stanley contre les Blues de St. Louis, lundi soir, au TD Garden.

Marchand a raté l’entraînement de dimanche et a quitté prématurément la patinoire durant celui de lundi. Chara renouera avec l’action après avoir manqué le dernier duel de la finale de l’Est face aux Hurricanes de la Caroline. La nature de la blessure l'ayant ennuyé n'a pas été précisée.

Les Blues et les Bruins s’affronteront en séries pour la première fois depuis la demi-finale de 1972. Deux ans plus tôt, Boston avait balayé St. Louis grâce au but décisif de Bobby Orr en prolongation de la quatrième partie de la confrontation.

La chaîne TVA Sports et TVA Sports direct diffuseront le match à 20 h.