BOUCHER, Jean-Claude



10 mars 1929 - 6 mai 2019Est décédé, au CHSLD Pavillon Philippe Lapointe le 6 mai 2019 à l'âge de 90 ans, M. Jean-Claude Boucher, ex-époux de Mme Béatrice Manny.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert et Suzanne, ses petits-enfants Elizabeth, Carl et Myriam, sa soeur Jeannine, ainsi qu'autres parents et amis.Des visites auront lieu le vendredi 31 mai 2019 de 13h30 à 14h, suivies du service commémoratif à 14h à laL'inhumation suivra aux Jardins Commémoratifs Rideau.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.