LADOUCEUR, Marie, S.S.A.

Soeur Marie-du-Mont-Carmel, S.S.A.

À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 25 mai 2019, à l'âge de, est décédée soeur Marie Ladouceur, S.S.A.Originaire de Sainte-Geneviève, elle était la fille de feu Avila Ladouceur et de feu Mélina Legault.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, plusieurs neveux et nièces: les enfants de feu Xavier Ladouceur (feu Anne-Marie Martin): Françoise, Roger, Louis-Paul, Suzanne, Pierre, Nicole, Denise, François et Claude; ainsi que les enfants de feu Aquila Ladouceur (Yvette Gref): Claudette, Normand, Michel et Danielle.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost, Lachine)ce mercredi 29 mai 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.