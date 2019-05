La pêche est une activité accessible qui enchante parents et enfants. Elle permet de passer des moments magiques avec nos proches, dans la nature. Voici 4 conseils pour pratiquer la pêche en famille. Pour éloigner les moustiques, utilisez les chasse-moustiques écologiques Citrobug! Des produits naturels et novateurs pour toute la famille.

Pour plus d'information, visitez le : https://www.heloiselab.com/

À lire aussi : Les essentiels du camping

1. Les bienfaits de la pêche

La pêche permet de se retrouver en famille, sans le stress de la vie de tous les jours. À la pêche, on peut se brancher avec la nature et... se débrancher du réseau cellulaire. C’est le moment parfait pour se ressourcer et faire le vide. La pêche permet également d’accroître sa patience et sa persévérance, de développer une conscience environnementale et un désir de préserver et de respecter notre planète et ses richesses.

2. Où pêcher ?

À partir du moment où vous avez un permis de pêche valide, il est possible de pêcher presque partout dans la province. La plupart des plans d'eau au Québec sont publics. Il suffit de vous assurer au préalable que vous n'êtes pas sur une propriété privée.

3. La SÉPAC

La SÉPAC (Société des Établissements de Plein Air du Québec) est une ressource riche, un privilège encore méconnu. Elle a tout pour combler les pêcheurs : des réserves fauniques et des milliers de lacs remplis de poissons partout au Québec. De plus, c’est gratuit pour les enfants, le droit d’accès à la pêche et la location d’une chaloupe pour une journée coûte moins de 90$ pour 2 personnes et on peut pratiquement tout louer. Vous pourrez aussi y faire de la randonnée, du kayak, du canot et de l’escalade.

Quelles que soient vos attentes, vous trouverez la partie de pêche qui vous convient.

4. Les pourvoiries

Elles plaisent d’abord aux amateurs de pêche, mais elles se sont adaptées au fil des années pour satisfaire toute la famille avec des activités nature qui plairont autant aux parents qu’aux enfants. Spa, piscine, plage, randonnée pédestre, canot, observation de la faune, vélo et plus encore pour vous garantir des vacances familiales estivales idéales pour décrocher du quotidien. Il y a même un chef sur le bord de la plage et des conteurs d’histoires sur le bord du feu!

Il existe une tonne de pourvoiries à travers le Québec, qui offrent toutes sortes de forfaits pour vous accommoder. De la pêche en herbe, au prêt-à-pêcher, en passant par les expéditions pour se dépayser.

Bonne pêche!