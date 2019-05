LARAMÉE, Roland



À St-Rémi, le 18 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Roland Laramée, époux de Mme Pauline Laramée.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail de la Ville de Montréal.La famille recevra les condoléances le samedi 1er juin 2019 de 13 h à 15 h 30 au complexe funéraire:suivi des funérailles de 15 h 30 à 16 h 00.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.