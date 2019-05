ST-JEAN, Gérald



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérald St-Jean survenu à Montréal, le 21 mai 2019, à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu M. Zéphirin St-Jean et de feu Mme Lucia Gosselin. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil sa soeur Pierrette, son frère Robert, ses neveux et nièces, son amie de coeur Pauline et sa famille, ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 31 mai 2019 de 17h30 à 19h30. Une liturgie de la Parole suivra, dès 19h30, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. St-Jean.