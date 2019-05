CORDEAU, Nathalie



À l'Ile-des-soeurs, le 21 mai 2019, est décédée Nathalie Cordeau.Elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Bernier, les enfants de ce dernier Dany et Patrick, son père feu Marc Cordeau, sa mère Laure Hamelin, sa soeur Marie-Pierre, ses frères Marc-Stephan et François (Brigitte Guyot), ses neveux et nièces Anne-Sophie, Alexandra, Chloé et Alek, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail, notamment Carole Arbour et Michel Seguin.Elle avait des qualités humaines extraordinaires et elle était appréciée de tous.Mme Cordeau à été avocate pendant 25 ans en droit civil et du travail.La famille tient à remercier de nombreuses personnes qui ont contribué à son bien-être dans les dernières années, particulièrement Dr Karl Bélanger, Dr Diane Provencher, Mesdames Hélène St-Jean, Ginette Larivière, Marie-Monique Metellus, Mélanie Gagnon et Isabelle Mendes.Un hommage lui sera rendu le mercredi 29 mai 2019 entre 18h et 21h, suivi d'une cérémonie au salon:6500 BOUL.COUSINEAUSAINT-HUBERT,QC450 463-1900