ARCHAMBAULT, Marie-Reine

(née Thibodeau)



De L'Épiphanie, le 22 mai, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Marie-Reine Thibodeau, épouse de feu Roland Archambault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Henri), Fleurette (Yvon), Lise, feu Michel (Danielle), Daniel (Francine), Christian (Johanne), Marie-Claude, Ghislain, Martin (Line) et Christine (Yves), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 30 mai de 19h à 22h et le vendredi 31 mai à compter de 9h au:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le vendredi 31 mai, à 11h, en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.