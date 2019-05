À la rencontre des meilleurs coachs du Québec

Généreux de leur temps et même mentors, les entraîneurs sportifs sont souvent des héros de l’ombre.

Chaque semaine, à compter du 10 juillet prochain, «Le Journal» ira à la rencontre de coachs québécois d’exception dans la série «Le meilleur coach du Québec».

Qu’ils entraînent des équipes de baseball, de lutte, de soccer ou de nage synchronisée, ces femmes et ces hommes savent transmettre leur passion pour le sport aux athlètes amateurs de tout âge aux quatre coins du Québec.

Les coachs sportifs font partie de notre quotidien et offrent une inspiration par leurs actions, leurs encouragements et leur dévouement. Derrière ce don de soi et cet amour pour le sport se cache souvent une histoire touchante d'esprit d'équipe et de passion.

Si votre coach est une source d’inspiration pour vous, «Le Journal» souhaite le connaître et raconter son histoire. Soumettez la candidature de votre entraîneur à l’adresse courriel : inscriptions@quebecormedia.com .

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 7 juin prochain.