Au cœur de la meilleure séquence de la saison

BOSTON | Depuis le début des séries, on fait grand état du parcours des Blues et du fait qu’ils ont remonté pratiquement tous les échelons du classement avant d’atteindre la finale de la Coupe Stanley.

On dit qu’ils ont su atteindre leur vitesse de croisière au moment opportun. Dans le jargon du sport, on emploie le terme anglais « peaker » au bon moment.

Cependant, on semble oublier que les Bruins traversent également la meilleure séquence de leur saison. En battant les Blues, en lever de rideau de cette finale de la Coupe Stanley, les hommes de Bruce Cassidy ont signé un huitième gain de suite.

Or, pendant la saison régulière, leur plus longue série de victoires avait pris fin après la septième.

« On est une équipe qui a démontré beaucoup de caractère tout au long de la saison. Il y a également la profondeur dont on parle souvent. C’est ce qui permet de gagner des matchs et d’avancer dans les séries », a rappelé Patrice Bergeron.

Tous, sauf un trio

La série contre la Caroline avait été un bel exemple. Avant que le premier trio ne règle le sort des Hurricanes avec quatre buts dans le quatrième match, les 13 filets des Bruins avaient été l’œuvre de 11 joueurs.

« Différents gars se lèvent chaque soir. C’est ce dont tu as besoin pour gagner à ce temps-ci de l’année, a indiqué Jake DeBrusk. Toute la saison, il a été question de notre premier trio et de l’importance pour les autres de parvenir à trouver le fond du filet. On a fini par obtenir la contribution de tous les trios... sauf peut-être du nôtre. »

On ne pourra pas reprocher à DeBrusk de se défiler. Des sept points que David Krejci, David Backes et lui ont obtenus au cours des cinq derniers matchs, seulement deux ont été inscrits à forces égales (si on exclut celui obtenu lors d’un but dans un filet désert).

Rask s’approche de Cheevers

En signant ce huitième gain de suite, Rask a rejoint Jonathan Quick (2012 avec les Kings) et Dwayne Roloson (2011 avec le Lightning) pour la plus longue séquence victorieuse des 10 dernières années.

Il n’est plus qu’à deux victoires du record des Bruins détenu par Gerry Cheevers depuis 1970.

« On joue sans trop se poser de questions. On met l’accent sur la prochaine présence et la volonté de marquer le prochain but. On évite de voir trop loin. Je crois que ceci a un gros impact dans la façon dont nous jouons », a expliqué le gardien finlandais.

Rask et les Bruins tenteront de prolonger cette séquence, mercredi soir.