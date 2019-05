Cadence of Hyrule pourrait paraître dès ce jeudi sur la Switch [RUMEUR]

Les fans de Crypt of the NecroDancer et de Legend of Zelda seront heureux d’apprendre que l’ingénieux crossover Cadence of Hyrule pourrait être disponible dès ce jeudi 30 mai sur la boutique en ligne de la Switch, indique des rumeurs.

C’est un utilisateur de Twitter, NWPlayer123, qui a découvert que lorsque l’on fouillait dans le code source de la page du jeu sur le site de Nintendo, on pouvait apercevoir une mention indiquant le 30 mai comme date de sortie, a rapporté Nintendo Life.

Vérifié par Pèse sur start, le tout est encore bel et bien visible dans les entrailles du site Web.

Capture d'écran site Web de Nintendo

Trouvaille du siècle ou simple ligne de code inoffensive, on devrait l’apprendre bien assez vite.

Reste que cela ferait bien du sens, surtout que le titre, qui alliera les mécaniques de jeu rythmique de Crypt of the NecroDancer à l’univers de Legend of Zelda, affiche toujours «printemps 2019» comme date de sortie officielle.

Et comme l’été approche déjà à grands pas... on a bien le droit de se croiser les doigts!