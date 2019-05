Chansons: avoir Céline en tête

Que serait la discographie de Céline Dion sans la plume de Luc Plamondon et celle de Jean-Jacques Goldman? Nul ne le sait. Mais il n’y a pas que ces deux grands paroliers qui ont tenu à façonner l’univers de la populaire chanteuse québécoise, dont le prochain album, «Courage», est attendu en novembre.

Marc Dupré

Marc Dupré a un lien privilégié avec Céline Dion. Marié à Anne-Marie Angélil, la fille de son regretté mari, il a partagé différents moments professionnels avec elle depuis qu’il a fait de la musique sa priorité. L’un des auteurs de la chanson «On s’est aimé à cause» qui peut être entendue sur l’album «D’elles», ainsi que de «Je nous veux» et «Toutes ces choses» (les deux avec Nelson Minville), offertes grâce à «Encore un soir», il a aussi enregistré deux duos avec elle qui ont abouti sur deux de ses propres efforts: «Tout près du bonheur» et «Y’a pas de mots».

Bryan Adams

Le populaire rockeur canadien Bryan Adams sait chanter l'amour. Sur disque, il le fait depuis presque 40 ans avec de nombreux succès. Et c’est la même chose sur scène. Il l’a d’ailleurs prouvé en spectacle avec Céline Dion, le temps de revisiter son classique «(Everything I Do) I Do It For You» durant les années 1990. C’est également à lui qu’on doit en partie la chanson «Let’s Talk About Love», pièce-titre de l’album en anglais de Céline paru en 1997 et qui s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires. Pour l’écrire, Bryan Adams a joint ses efforts à ceux de Jean-Jacques Goldman et Eliot Kennedy.

Corey Hart

Ils sont nombreux à avoir contribué, de près ou de loin, à l’immense popularité de l’album anglophone «Let’s Talk About Love» que Céline Dion a fait paraître en 1997, l’année suivant le raz-de-marée «Falling Into You». Le Canadien Corey Hart est l’un de ceux-là. L’amoureux de Julie Masse a offert un cadeau à la Québécoise en signant les textes et en produisant l’enregistrement de «Miles To Go (Before I Sleep)», l’une des 16 pièces de cet effort dont plus de 30 millions de copies ont trouvé preneurs. La complicité des deux artistes en studio s’est traduite par une autre chanson d’amour.

Jean-Pierre Ferland

À la fin des années 1980, alors qu’elle n’avait que 20 ans, Céline Dion chantait les mots de Jean-Pierre Ferland. Sur la version française de son album «Incognito», on retrouve la pièce «Ma chambre» spécialement créée pour elle par le chanteur de charme et Daniel Mercure. Presque 25 ans plus tard, quand est venu le temps de concocter le disque «Sans attendre», René Angélil a été profondément touché par «Je n’ai pas besoin d’amour», un autre titre issu de la collaboration entre Ferland et Mercure. Et ce n’est pas tout, car on retrouve également sur cet effort le classique «Une chance qu’on s’a» que Jean-Pierre chante cette fois en duo avec Céline.

Grand Corps Malade

La slameur et poète français Grand Corps Malade a joué avec les mots pour Céline. Et pas qu’une fois. Pour l’album «Sans attendre», il lui a confié le texte de «La mer et l’enfant» qu’il a signé de son vrai nom, Fabien Marsaud. Quelques années plus tard, sur le disque «Encore un soir», intitulé ainsi en l’honneur du regretté René Angélil, l’auteur-compositeur-interprète a laissé parler sa plume le temps de rédiger «L’étoile» et «Les yeux au ciel» au sein d’un quatuor qu’il a pour l’occasion formé avec Manon Romiti, Silvio Lisbonne et Forent Mothe. Sa participation à ce dernier effort aurait pu être encore plus importante, car il avait envoyé trois chansons...

Serge Lama et Francis Cabrel

Céline a pu compter sur le talent de plusieurs paroliers de renom afin de donner corps à «Encore un soir», le plus récent album en français de sa vaste discographie. Les célébrités françaises Serge Lama et Francis Cabrel sont du nombre. Le fruit de la collaboration entre les deux chanteurs de renom est «Plus qu’ailleurs», la première pièce du disque. C’est Francis Cabrel qui a écrit la chanson à partir d’un message que lui a envoyé Lama. Cette chanson est le résultat du désir du premier de s’immiscer dans la planète musicale de Céline depuis qu’ils ont foulé le plateau de l’émission «L’été indien» en 2014.

Roch Voisine

Roch Voisine avoue avoir sérieusement pensé à envoyer «Les amants», une chanson coup de cœur lancé il y a 20 ans, à Céline Dion quand son défunt mari, René Angélil, se battait contre le cancer. «J'avoue qu'à l'époque, j'ai eu une pensée pour eux quand René est tombé malade, mais je n'ai pas osé», a confié l'artiste à Sonia Benezra sur le plateau de l'émission «Tout le monde aime». Accompagné par des notes de piano, Roch Voisine chante la peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Cet hymne à l'amour se retrouve sur l'édition spéciale de l'album «Chaque feu...» paru en 1999.

Xavier Dolan

À l'automne 2015, Xavier Dolan a travaillé pour deux des plus grandes voix féminines de la planète. En plus de signer le clip «Hello» d'Adele qui a fracassé des records et reçu différents honneurs, le réalisateur québécois a écrit une chanson destinée à «Encore un soir», l'album de Céline Dion entièrement en français lancé à l'été 2016. Malheureusement, le texte du jeune homme – grand admirateur de la star – n'a pas été retenu. Xavier Dolan a précisé que c'est la chanteuse qui a décidé de ne pas poser la voix sur ses mots. Le titre de la pièce n'a toutefois pas été dévoilé, pas plus que son contenu.