Florence + The Machine: Florence Welch en voix, en jambes et en communion avec ses fans

MONTRÉAL – Dès les premières secondes de sa pièce «June», Florence Welch a prouvé une fois de plus au Centre Bell, mardi soir, qu'elle maîtrisait parfaitement l'outil le plus important pour une chanteuse: la voix.

Tout en puissance et en justesse, la Britannique a attiré et collé les regards à elle, enchaînant avec son succès «Hunger», une autre composition de «High as Hope», quatrième album studio de la formation paru l'an dernier.

Des airs de gala

Dans une longue robe digne d'un gala, devant un décor surmonté de paliers et joliment illuminé qui pourrait très bien convenir à une importante remise de prix, la chanteuse a immédiatement habité le devant de la scène comme elle sait si bien le faire.

Grâce à plusieurs envolées et des mouvements de danse habilement exécutés, elle a rapidement réussi à inviter le public dans son univers. Avant d'entamer la puissante «Only If For A Night», quatrième œuvre de son concert, elle a demandé et obtenu des gens qu'ils se lèvent, prononçant quelques mots en français et précisant que ce n'était pas un spectacle pour rester assis.

Solidement appuyée par des musiciens précis, Florence Welch a fait la démonstration qu'à 32 ans, elle est déjà bien installée dans la cour des grands de la musique, ceux et celles qui savent comment apporter une dimension supplémentaire à plusieurs albums.

Honnêteté

Si la foule ne s'est pas montrée aussi participative qu'elle l'aurait peut-être souhaité au début de sa prestation – offerte moins d'un an après son passage à Osheaga l'été dernier –, elle a reçu une pluie d'éloges nourris et sentis.

Rarement a-t-on vu une artiste, tout sourire et très émue, se boucher les oreilles sous un tonnerre d'applaudissements après moins de 30 minutes.

Cherchant véritablement à établir des contacts humains sentis avec chacun des spectateurs – sa pièce «Dog Days Are Over» a même servi de catalyseur –, elle a même avoué avoir souffert d'anxiété au cours de sa plus récente tournée qui lui a notamment permis de chanter à Toronto dimanche soir.

Avec l'accueil qu'elle a reçu de ses fans montréalais et à entendre les joyeux éclats de rire qu'elle n'a pas cherché à refouler, parions que Florence Welch pourra se servir de sa plus récente visite en ville pour remonter son moral si le besoin s'en fait à nouveau sentir. Mais cela pourrait bien prendre quelques jours tant elle a établi un solide contact avec les amateurs.