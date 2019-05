France: Le Pen à Bruxelles pour constituer un « super groupe » souverainiste

La cheffe de l’extrême droite française, Marine Le Pen, a annoncé qu’elle se rendrait dès ce mardi soir à Bruxelles pour « travailler » à la constitution au Parlement européen du « super groupe » que son parti, le Rassemblement national (RN), rêve de piloter avec son allié de la Ligue italienne, Matteo Salvini.

« Je n’y vais pas demain, j’y vais aujourd’hui et je n’y vais pas pour m’afficher mais pour travailler. Nous sommes évidemment en train de constituer le +super groupe+ qu’on vous avait annoncé et qui, d’ores et déjà, au moment où je vous parle, est composé de 77 députés », a déclaré la patronne du RN.

« Nous espérons bien entendu, à l’issue des négociations, pouvoir monter considérablement ce nombre », a poursuivi la députée dont la liste a remporté le scrutin européen en France dimanche, devançant de 0,9% la liste présidentielle d’Emmanuel Macron.

La finaliste de la présidentielle de 2017 se trouvera à Bruxelles en même temps que le chef de l’Etat, qui participe mardi soir à un sommet européen informel. M. Macron multiplie également les consultations pour former un groupe « progressiste » au Parlement européen, crédité à ce stade de 109 élus.

Le groupe ENL (Europe des nations et des libertés), dans lequel siègent le RN, la Ligue, le FPÖ autrichien et le Vlaams Belang flamand, pourrait réunir au moins 72 eurodéputés, si l’AfD allemande (11 élus), le parti des Vrais Finlandais (2 élus) et le Parti du peuple danois (1 élu) confirment leur ralliement annoncé le 8 avril.

Le député RN Louis Aliot a affirmé lundi que son parti était à ce sujet « en négociation, y compris avec (Nigel) Farage », grand vainqueur pro-Brexit au Royaume-uni, mais historiquement réticent à s’allier avec le RN.