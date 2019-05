Gilles Lépine quitte la direction des sports de UBC après trois années passées en Colombie-Britannique à la tête du plus prestigieux programme universitaire au pays.

Lépine en a fait l’annonce à ses collaborateurs, lundi en fin de journée. « Ce fut une journée lourde en émotions, a raconté l’ancien directeur adjoint du SAS et coordonnateur du programme d’excellence du Rouge et Or de l’Université Laval. J’ai communiqué avec les donateurs du programme par la suite pour les prévenir de ma décision. Le lien est très sensible entre le directeur des sports et les donateurs. Je quitte en laissant le programme en bonne santé financière et avec une nouvelle culture transparente où les gens se sentent appuyés et non jugés et dans laquelle nous avons du plaisir. C’était plus dictatorial dans le passé. »

Lépine était habité de sentiments ambivalents au moment de son annonce. « J’ai tissé de très bons liens en trois ans et j’avais encore de belles choses à accomplir, mais le désir de retrouver mes enfants, ma ville et mes amis était plus fort, a-t-il expliqué. Ma blonde s’est trouvé un emploi et elle a ainsi ouvert les portes à notre retour. Quand nous avons quitté Québec il y a trois ans, elle a été ma complice dans cette aventure et c’est à mon tour de suivre. »

Tout reconstruire

Le retour est-il plus hâtif que prévu ? « Au départ, on s’était dit qu’on s’engageait pour trois ou cinq ans, a-t-il indiqué. En plus de vivre une période d’adaptation, la première année a été très difficile parce que plusieurs employés ont quitté. Avant mon arrivée, le désir de certains de se joindre à la NCAA et la révision du statut des sports à UBC ont été très difficiles et les gens se déchiraient sur la place publique. Les employés ont été très touchés. Il a fallu reconstruire l’équipe et cela a demandé beaucoup d’énergie. »

Que réservent les prochaines années ? « Je n’ai pas d’emploi qui m’attend à mon retour à Québec, a-t-il assuré, mais je souhaite demeurer impliqué dans un rôle de consultant où je pourrai choisir mes défis. Si je peux aider Laval, je vais le faire, mais je ne vais pas m’imposer. Ça va me faire tellement plaisir si je peux aider. »

Pas à la fondation

Lépine assure qu’il ne postulera pas pour le poste de directeur de la Fondation de l’Université Laval qui sera bientôt ouvert. « Je ne suis pas certain que j’ai de l’intérêt pour un poste à temps plein ».