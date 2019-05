Hockey Canada: Martin Laperrière avec les moins de 17 ans

L’entraîneur associé des Remparts de Québec, Martin Laperrière, vivra une première expérience au niveau international à l’automne prochain alors qu’il dirigera l’une des trois formations canadiennes au Défi mondial des moins de 17 ans.

Laperrière a été nommé à la barre d’Équipe Canada Rouges en prévision de ce tournoi qui se tiendra du 2 au 9 novembre, à Medicine Hat, en Colombie-Britannique, et à Swift Current, en Saskatchewan.

«Je suis vraiment content, s’est exclamé l’homme de hockey qui a mené le Québec à une première médaille d’or en 32 ans en hockey masculin aux Jeux du Canada, l’hiver dernier. Avec ce que j’ai vécu aux Jeux du Canada, je me suis dit que ce serait une bonne idée d’appliquer.

«J’ai fait une entrevue téléphonique de quelques heures et je trouvais que ça avait bien été. C’est quelque chose que je voulais essayer pour l’expérience et ça permet aussi d’échanger avec plusieurs autres entraîneurs. Je crois que le fait d’avoir gagné avec une équipe exceptionnelle aux Jeux du Canada a ouvert les yeux et ça m’a donné une chance.»

Laperrière devrait retrouver quelques visages familiers dans son alignement puisque certains membres de l’équipe québécoise en or seront des candidats de choix pour le programme national. Il suffit de penser à Joshua Roy et à Justin Robidas, les deux plus beaux espoirs en prévision de la séance de sélection de la LHJMQ du 8 juin prochain.

«Je connais le noyau de joueurs québécois qui aura une chance et il y aura une bonne brochette de Québécois», a mentionné Lappy, remerciant les Remparts et Patrick Roy pour lui accorder leur bénédiction.

Le pilote des Voltigeurs de Drummondville, Steve Hartley et l’adjoint chez les Mooseheads d’Halifax, Sylvain Favreau, seront pour leur part adjoints à ce tournoi.

Calendrier dévoilé

Par ailleurs, la LHJMQ a dévoilé le calendrier de la saison 2019-2020, mardi. Une fois de plus, les 18 équipes disputeront un total de 68 rencontres.

Champions de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial, les Huskies de Rouyn-Noranda lanceront les activités saisonnières en se frottant à l’Armada de Blainville-Boisbriand, le 19 septembre, à l’aréna Iamagold.

Les Remparts débuteront leur campagne le 20 septembre face aux Tigres, à Victoriaville. Le lendemain, ils rendront visite aux Voltigeurs de Drummondville. Le week-end d’ouverture locale au Centre Vidéotron aura lieu les 27 et 28 septembre lors d’un programme double contre les Huskies.

La LHJMQ présentera moins de matchs en semaine. À Québec, l’horaire sera réparti de la façon suivante: 11 matchs le vendredi, six le samedi, 10 le dimanche, un le mardi, trois le mercredi et trois le jeudi.