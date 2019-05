Jacques Hérisset confiant en l’avenir du sport à Québec

Même si son jouet qu’est le tournoi de tennis féminin de la WTA s’apprête à passer entre les mains d’intérêts étrangers après 26 ans d’existence à Québec, Jacques Hérisset refuse de ressasser le passé et préfère voir l’avenir du bon œil en ce qui a trait au tennis professionnel dans la Vieille Capitale.

« Je veux que ce soit un fait heureux [la fin] parce qu’il y aura autre chose, a-t-il mentionné, mardi, en entrevue. Si c’était la fin du tennis international, il y aurait un deuil, mais ce serait un changement et une adaptation. S’il se passe autre chose, il va falloir vérifier ce que les gens aiment.

Il faut bien prendre le temps. Tu ne remplaces pas un tournoi comme la Coupe Banque Nationale comme ça. Il faut que les gens puissent dire wow !, ça va être le fun. Il faut quelque chose qui va bénéficier au développement des athlètes canadiens et québécois, comme ce fut le cas avec notre tournoi. Et offrir du tennis de haut niveau. Il va falloir que ça atteigne ces objectifs. »

« On essaie de regarder l’ensemble des initiatives qu’on pourrait faire pour poursuivre le développement du tennis dans la région », a précisé Valérie Tétreault.

Lui-même impliqué au sein de l’école de tennis Hérisset-Bordeleau du club Avantage, qui a jadis accueilli Félix Auger-Aliassime avant qu’il ne se joigne au centre national d’entraînement, à Montréal, le directeur du tournoi va plus loin. « Il faut qu’il y ait un legs grâce à ce tournoi. Une infrastructure peut amener un tournoi. L’un n’empêche pas l’autre. C’est un bon défi pour le futur », a-t-il soutenu.

L’organisation et les bénévoles demeureront aux aguets d’ici une potentielle annonce officielle au cours des prochaines semaines. « Nos bénévoles sont en attente et on continue à planifier le tournoi. »