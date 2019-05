Jeffree Star vient de lancer des gloss et la promo est (légèrement) épeurante

On le sait, Jeffree Star ne fait jamais les choses comme les autres et la publicité annonçant ses derniers produits, des gloss, ne fait pas exception!

La vedette de YouTube est le fondateur de Jeffree Star Cosmetics, qui a obtenu sa renommée grâce à ses rouges à lèvres liquides et longue durée et ses illuminateurs extrêmes, vient tout juste de partager sa première pub pour ses gloss.

Pour son dernier lancement, Jeffree y est allé en grand avec une promo qui a laissé certains internautes perplexes. C’est que le visage du «gourou de la beauté» est étrangement étiré dans la région buccale, conférant un effet disproportionné au visage. Le lait du bain dans les oreilles et les cheveux qui flottent du côté gauche ont aussi fait sourciller plus d’un.

«Cette photo me fait peur», indique un fan.

«La forme de ton visage sur cette photo me perturbe», lance une autre.

D’autres ont fait le commentaire que même s’il s’agit d’une publicité pour un gloss, ce dernier n’est pas vraiment mis en valeur.

On le sait, le gloss est plus tendance que jamais et de nombreux youtubeurs et de nombreuses marques ont lancé des collections pour l’été.

Malgré cette promo assez spéciale, les brillants à lèvres de Jeffree Star Cosmetics sont prometteurs, si on se fie à la vidéo d’annonce publier sur sa chaîne.

