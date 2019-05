Le maire suggère un «périmètre culturel»

Montréal a son quartier des spectacles. Québec misera-t-elle sur son périmètre culturel ?

C’est du moins le souhait exprimé, et l’appellation suggérée, par le maire Régis Labeaume dans son discours livré lors du dévoilement du nouveau Capitole.

Il a eu l’idée de ce concept de « périmètre culturel », qu’il entend proposer à l’Office du tourisme de Québec, en faisant l’inventaire des lieux culturels importants qui sont joignables à la marche à partir de place d’Youville.

Forte concentration

« À l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre ou deux, on retrouve entre quinze et vingt institutions culturelles vivantes et en bonne santé », a dit le maire après les avoir énumérées, du Grand Théâtre au Petit-Champlain en passant par la Bordée, les musées, l’Impérial et bien d’autres.

Pour sa part, Jean Pilote entend se concentrer sur la place d’Youville, pour laquelle il voit un avenir radieux.

« Avec le Palais Montcalm qui se spécialise en musique, le Diamant en théâtre et en opéra et nous en variétés, personne ne va se marcher sur les pieds et tout le monde va être heureux. »