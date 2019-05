Le respect du tigre

Beaucoup se demandent, ces temps-ci, quel est donc tout ce raffut autour des femmes et de leurs poils. Combien se le sont encore demandé, hier, en voyant passer la photo de Catherine Dorion sur les réseaux sociaux? Sauf que plutôt que de crier à l’insignifiance, je trouve plus approprié de pousser la réflexion autour du phénomène, car qu’on s’en fiche ou qu’on s’en scandalise, l’évidence est qu’il y a matière à réfléchir. Histoire de ne pas déroger de mes habitudes, j’amorcerai en vous emmenant une nouvelle fois dans mes souvenirs...

Ma génération est celle qui a vécu son éveil sexuel majoritairement à travers internet et la pornographie. J’ai vu les adultes du temps grandement s’inquiéter des répercussions, dommages et conséquences que c’était en train d’avoir sur à la tête, le cœur, le corps des filles, qui se croyaient instinctivement soumises à un devoir de reproduction des gestes et des pratiques. Sauf que, dans la volée, je trouve que notre rapport aux poils est savamment passé sous le radar des préoccupations, en terme de répercussion néfaste.

Nous avons traversé la puberté en nous persuadant mutuellement qu’une fille n’était belle, attirante, propre et sexy que si on ne retrouvait sur elle la trace d’aucun poil. Pas même une ombre. Comme dans les pornos. Le plus triste, c’est que le conditionnement était double : d’un côté, il y avait les filles qui croyaient que c’était le goût universel des garçons et de l’autre, il y avait les garçons qui se croyaient obligés de cultiver ce goût pour ne pas finir en paria. Pour ne pas être « anormaux ».

L’ironie, c’est qu’à cet âge, les garçons espèrent et guettent le moindre de leur poil, alors que les filles désespèrent de les voir apparaître encore et encore. Il me semble que la nature est plus équilibrée que ça et que, par conséquent, tout le monde a le droit d’embrasser sereinement son corps. De ne pas en avoir honte ou de se laisser croire des sottises sur lui.

Après tout, exige-t-on d’un tigre qu’il s’épile parce qu’internet lui dit qu’il est plus beau, plus attirant, plus propre et plus sexy sans son magnifique pelage? Le conditionne-t-on à détester ses rayures? Non, on le célèbre, on l’admire, on le protège tel qu’il est et pour ce qu’il est. On respecte le tigre.

On est là, tellement désireuses de vivre, d’aimer et de découvrir, mais on se retient, on se refuse la spontanéité de nos amours par peur de choquer ou de dégoûter. C’est grave, parce qu’il me semble que la libération des femmes, c’est d’abord et avant toute chose de s’arroger le droit d’aimer pleinement et à sa juste mesure.

Or, je remarque que ce culte du corps imberbe est finalement une prison très similaire à toutes ces anciennes fables religieuses qui prétendaient nos corps viciés depuis le berceau. Évidemment, je ne parle pas des préférences et des goûts de chacun ou de la liberté de choisir son apparence. Ça appartient à chacun. Non, moi je parle d’éducation. De prendre conscience de ce double standard systématique qui veut que le naturel d’un homme soit plus beau et plus socialement acceptable que celui d’une femme. Il est là le travail à faire.

En attendant, oui, ça peut tomber sur les nerfs de voir les militantes en faire des masses pour nous imposer leur pilosité. Je ne prétends pas raffoler de la démonstration, étant personnellement attachée à une très certaine pudeur, mais ça ne m’empêche pas de comprendre l’essentiel de ce qu’elles sont en train de faire, parce que ça prend effectivement des images fortes et répétitives pour arriver à déconditionner son esprit des standards pornographiques, pour le libérer de ses vieux réflexes. Pour arriver à se réapproprier son regard sur soi, ses certitudes et ses instincts.

L’idée, dans le fond, ce n’est pas de passer de l’obligation d’être imberbe à l’interdit catégorique du rasoir. C’est juste de se calmer les nerfs et de cesser de penser qu’on n’a pas le choix ou qu’il y a quoi que ce soit de sale chez nous. Pour le reste, je crois que le temps sera notre meilleur allié sur la question.

Et, enfin, à tous ceux qui disent qu’il nous faut souffrir pour être belle, je répondrai que vous avez une bien drôle conception de la beauté et je vous inviterai ensuite à gentiment à ouvrir votre dictionnaire à la définition du mot « sadique ».