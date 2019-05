«Les bons pères»: Jean-Michel Anctil développe sa série télé

Nouveau retraité de l’humour sur scène, Jean-Michel Anctil s’investit dans plusieurs projets, s’intéressant à la fois à la télé, au cinéma et au théâtre.

Son dernier «one-man-show» rédigé il y a longtemps, il n’a pas pour autant perdu la main quand vient le temps de signer des textes. À preuve, il écrit actuellement des épisodes d’une comédie télé intitulée «Les bons pères» dans laquelle il compte défendre un des principaux rôles.

C’est en compagnie de certains collègues que lui est venue l’idée de cette nouvelle série qui n’a pas encore de diffuseur.

«J'étais dans le sud, je faisais un show avec Chantal Lacroix et on était cinq humoristes: Mario Jean, Philippe Laprise, Pierre Hébert, Réal Béland et moi, se souvient Jean-Michel Anctil. Je regardais Pierre aller avec ses enfants, Phil qui est père et j'ai dit "on est trois amis et on est trois pères complètement différents"... Trois pères, des amis, mais qui règlent les problèmes à leur façon. Un qui est malhabile, qui va aider l'autre, mais dont ce n'est pas la compétence, un autre qui a tout le temps des plans farfelus...», détaille-t-il.

Présence féminine

Déjà, trois épisodes des «Bons pères» sont en chantier sur papier. Si Jean-Michel Anctil reste fidèle à l’univers qu’il a toujours en tête, il avoue avoir récemment revu l’arbre généalogique de son émission. «Ça ne sera pas un "Seinfeld", mais je fais souvent la comparaison: t'as Seinfeld, George, Elaine, Kramer et d'autres personnages qui en découlent. Ça va être un peu ça.»

Parmi les individus qui graviteront autour de son personnage présent, il y aura un père infirmier, un autre boucher et un couple gai féminin. «L'une des femmes a eu un enfant avec un des pères, précise l’auteur. J'aimais ça aussi voir cette relation de père avec une mère qui est en couple avec une autre femme.»

Afin de donner corps à sa série, Jean-Michel Anctil cherche maintenant des touches féminines. «Je veux monter une bande d'auteurs autour de moi et je cherche des filles... Je ne veux pas que ce soit un "boys club" parce que dans l'émission, même si ça s'appelle ¨Les bons pères¨, ce ne sont pas que des gars.»

Derrière le banc et sur scène

Vu plus tôt cette année dans le drame «Répertoire des villes disparues», l’artiste continue également de bonifier sa filmographie. Il fait notamment partie de la distribution de la comédie dramatique «Les barbares de La Malbaie», attendue l’an prochain.

Jean-Michel Anctil a pris son rôle de coach de hockey senior «très paternel» au sérieux.

«Ils m'ont juste fait une petite cicatrice sur la lèvre, mais quand je ne l'avais pas, je ne rentrais pas dans mon personnage... J'aimais ça, ça me donnait un petit look, mais j'aurais aimé qu'elle soit plus grosse, un peu comme Guy Boucher.»

La comédie dramatique réalisée par Vincent Bisson met en vedette l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques dans la peau d’un ancien hockeyeur vedette dans les rangs juniors.

Entre tout ça, Jean-Michel Anctil, se prépare à fouler les planches au sein de la distribution de la pièce «Les voisins», qui fêtera ses 40 ans à la Salle Léo-Paul-Therrien de la Maison des arts Desjardins Drummondville, dès le 5 juillet.

Une partie de l’été, il formera avec Brigitte Lafleur et Pier-Luc Funk «une belle famille de "fuckés"!», comme il se plaît à dire.