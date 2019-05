Les varices : une condition commune qui peut masquer un problème de santé évolutif

Saviez-vous que les varices peuvent être un signe de la maladie veineuse chroniquei? Un récent sondage démontre que cette maladie est connue par seulement 11% des femmes canadiennes entre 35 et 60 ans, même si près de 70% d’entre elles ont déjà ressenti au moins un symptôme associé à celle-ci.ii

Dr Michel Zummo, médecin spécialisé en phlébologie, démystifie cette condition peu connue :

Q : Qu’est-ce que la maladie veineuse chronique, et quels en sont les symptômes?

C’est une condition inflammatoire évolutive qui affecte les jambes et qui cause une inflammation dans les veines, qui cessent alors de fonctionner efficacementiii. Ses signes et symptômes incluent : douleur et enflure aux jambes et chevilles, inconfort, crampes, jambes lourdes et varicesiv.

Q : Est-ce qu’il est possible de traiter cette condition?

Il y a plusieurs moyens de traiter ces signes et symptômes. Par exemple, des changements de style de vie (comme l’exercice ou l’atteinte d’un poids santé), le port de bas de compression ou certaines procédures médicales comme la sclérothérapie ou l’ablation endoveineuse.v D’autres options sont aussi disponibles, incluant des produits en vente libre tels que VENIXXAMC, qui soulagent les signes et symptômes de la maladie veineuse chronique légère à modérée.vi Il a été démontré que VENIXXAMC peut réduire la douleur, l’enflure du bas des jambes et la sensation de lourdeur après seulement 4 semaines d’utilisation.vii

Puisqu’il s’agit d’une maladie évolutive, il est aussi important d’agir rapidement pour éviter l'aggravation des signes et symptômes.

VENIXXAMC est disponible dans les pharmacies près de chez vous. Vous pouvez aussi visiter Venixxa.ca pour plus d’information.