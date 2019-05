L’éthique des tiques

En descendant du pick-up, Denis s’avance paternellement vers moi avec un vaporisateur. De quessé ça me dis-je en ce petit matin beaucoup trop frais pour penser bibittes, moustiques ou autres et ce n’est sûrement pas pour me protéger du soleil parce qu’on est dans le gris total de ce mois de mai si maussade. « Les tiques, mon homme. Les tiques. » Pas l’éthique, mais bien ces satanés acariens devenus plus nombreux et plus dangereux à cause de l’adoucissement de nos hivers.

Surtout en Outaouais, en Montérégie et en Estrie, les tiques exigent maintenant une attention particulière et très attentive pour les gens qui pataugent dans la nature.

Les morsures des tiques peuvent provoquer la maladie de Lyme. Si vous ne l’avez pas encore fait, il serait prudent d’aller chercher tout de suite un peu plus d’infos sur internet surtout si vous êtes pêcheurs ou golfeurs.

AU SÉRIEUX

Cette bibitte maudite peut piquer sans que vous ressentiez de douleur. Elle s’installe dans votre peau et elle peut être aussi petite qu’une graine de sésame. Il ne sera même pas exagéré de demander à un ou une amie de vous observer le dos après une randonnée en forêt afin de vous assurer que vous n’en avez pas une ou plusieurs en train de se stationner. Et, de plus en plus, vous verrez apparaître dans les pharmacies cette mini barre à clou en plastique qui est un tire tique avec ses instructions précises pour enlever l’indésirable.

Alors donc, oui je me suis laissé asperger et peu de temps après nous sommes revenus, Denis, Alain et moi, avec nos 50 petites gousses d’ail des bois et nous avons déjoué les tiques. La guerre n’est pas finie.

DANS LE TAS

En fin de semaine, j’ai étendu du paillis dans la rocaille à l’avant de la maison. Ensuite, en soirée comme le veut la tradition, on a chanté... Gens du Paillis...

Je rends hommage aux 50 ans du bed-in de John et Yoko. Je suis couché depuis samedi.

Les fraises sont en avance au Québec, cette année. Ça veut dire qu’on peut déjà se la paqueter.

« J’ai pogné un méchant coup de soleil. J’ai la face toute verte. » (Un daltonien)

Je voulais m’acheter une piscine, mais, finalement, j’pense spa.

À DEMAIN

Ne négligez pas...