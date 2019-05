À travers deux récits exceptionnels, Christian Tétreault rend hommage à des parents qui ont fait preuve de force, de courage et de résilience à la suite de la perte d'un enfant. Non seulement ils ont survécu à une épreuve terrible, mais, contre toute attente, ils ont retrouvé le désir d'avancer, la joie de goûter, de sentir et de s'émerveiller.

À voir aussi: Trouver la force de se relever après être tombé