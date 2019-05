L'ordinateur de demain

Le salon mondial Computex 2019 a été l'occasion pour ASUS de présenter sa nouvelle gamme d'ordinateurs portables, le ZenBook Duo.

La grande nouveauté et particularité de ce modèle est la présence d'un second écran dans la partie clavier. Ce second écran se situe au-dessus du clavier et occupe toute la largeur comme l’écran principal, mais avec seulement la moitié de la hauteur.

