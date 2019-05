Luc Poirier et ses voitures exotiques

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu en studio le collectionneur québécois Luc Poirier, qui a récemment fait l’acquisition d’une rutilante Ferrari LaFerrari.

Avant cette entrevue pas comme les autres, les deux comparses sont revenus sur les actualités de la semaine. Il a notamment été question d’un reportage de TVA Nouvelles qui mettait la lumière sur un sérieux problème de peinture qui affecte plusieurs Tesla Model 3 au Québec.

Une LaFerrari au Québec

Entrons maintenant dans le vif du sujet! En studio, le riche collectionneur Luc Poirier est venu parler de sa nouvelle acquisition.

En plus de sa LaFerrari, cet homme d’affaires et ancien candidat d’Occupation Double a possédé plus d’une vingtaine de Ferrari dans sa vie.

Sans trop vouloir donner de détails, il a admis avoir dans sa mire toute la lignée des supervoitrures de Porsche et de Ferrari, de la sublime Porsche 959 à la Ferrari F40 en passant évidemment par sa LaFerrari.

Antoine Joubert et Germain Goyer sont revenus sur une exposition de voitures à laquelle ils ont récemment assisté à Carlisle, dans l’État de la Pennsylvanie.

Puis, pour terminer l’émission en beauté, les deux animateurs ont pris le temps de répondre à quelques questions des auditeurs.

Pour les visuels, il est également possible de regarder l’enregistrement de cette émission dans son intégralité juste ici :



Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10h sur QUB Radio.