Meghan Markle s’arrange pour ne pas rencontrer les Trump lors de leur rencontre avec la famille royale et les rumeurs courent

La nouvelle maman de la monarchie britannique n’accompagnera pas Elizabeth II et sa suite pour accueillir le président américain et son épouse lundi prochain.

Le couple présidentiel des États-Unis doit passer trois jours en Angleterre la semaine prochaine.

S’il envisageait de rencontrer la Reine, le prince Philippe, le Prince Harry, le Prince William et Kate Middleton, Donald Trump ne doit pas s’attendre à jaser avec l’ex-actrice américaine Meghan Markle.

Cette abstention de la Duchesse de Sussex n’empêchera pas son mari d’avoir son dîner en tête-à-tête avec le président américain. William et Kate vont même prendre le thé avec Trump au deuxième jour de sa visite.

De leur côté, le Prince Charles lui-même et la Duchesse Camilla vont participer à une cérémonie de bienvenue pour cette visite diplomatique.

Est-ce que Meghan Markle boycotte la visite de Trump pour des raisons politiques? Difficile à dire. Elle n’a pas publié de communiqués officiels pour expliquer son geste.

Cosmopolitan avance que l’épouse du Prince Harry aurait tout simplement d’autres plans en tête. Elle veut entre autres s’occuper de son nouveau-né Archie du côté du domaine de Frogmore, leur résidence officielle.

Par le passé, Meghan Markle ne s’est toutefois pas gêné pour qualifier Donald Trump de misogyne en plus de l’accuser d’alimenter la division dans la population.

Son absence aux dîners et autres cocktails dinatoires cause assurément plus d’un malaise dans les couloirs du Palais de Buckingham.