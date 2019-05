Où faire du yoga dans les parcs de Montréal cet été?

Cet été, déroulez votre tapis pour une séance de yoga au grand air. Sur une base hebdomadaire ou ponctuelle, voici 7 rendez-vous, à Montréal et aux alentours, pour vivre une expérience vivifiante !

Jardins Gamelin

(Métro Berri-UQAM)

Photo Instagram @jardins_gamelin

Situés en plein centre-ville, les Jardins Gamelin se veulent un lieu de détente propice aux rencontres et aux découvertes culturelles. Dès le début du mois de juin, le mardi et le mercredi, de 7 h 30 à 8 h 30, on vous invite à participer gratuitement aux séances de yoga et de méditation de Justin Lapointe, professeur de yoga et de méditation pleine conscience. Une expérience parfaite avant de commencer sa journée de travail !

Où : 1500, rue Berri (près de la petite scène)

Quand : du 4 juin au 25 septembre

Tarif : gratuit

► yo-yoga.com

Parc Maisonneuve

(Métro Pie-IX)

Dans ce grand parc vallonné jouxtant les bâtiments olympiques, Antonella, ­fondatrice du studio Yoga Santé Plus, offre pour une dixième année consécutive des cours de yoga en plein air. Chaque lundi et jeudi à 18 h 30, elle propose une pratique extérieure à petit prix, où la santé et le bien-être riment avec nature.

Où : 4601, rue Sherbrooke Est (200 mètres devant le chalet)

Quand : du 8 juillet au 2 septembre

Tarif : 8 $ par cours ou cinq cours pour 30 $

► yogasanteplus.com

Au Pied-du-Courant

(Métro Papineau)

Photo Instagram @piedducourant

Faire du yoga sur le sable, à ­Montréal ? C’est possible le dimanche à 18 h, au ­Village au Pied-du-Courant. Chaque semaine, un professeur différent vous guide pour clôturer en relaxation votre week-end. Par beau temps, arrivez à l’avance, car l’événement est prisé !

Où : 2100, rue Notre-Dame Est

Quand : du 2 juin au 15 septembre

Tarif : gratuit

► aupiedducourant.ca

Parcours Gouin

(Ahuntsic-Cartierville)

Devant la rivière des Prairies, tout au nord de Montréal, Marie-Ève Bertrand et ses professeurs invités vous attendent le dimanche à 10 h 30 et le mardi à 18 h, pour des séances tonifiantes et inspirantes. La fondatrice de Pop Spirit promet une ambiance cool et décontractée, à l’image de ses retraites de surf et de planche à pagaie, aux quatre coins du monde.

Où : Parcours Gouin

Quand : du 5 mai au 1er septembre

Tarif : gratuit

► popspirit.ca et parcoursgouin.ca

Forêt urbaine du Musée Mccord

(Métro McGill)

Photo Facebook Musée Mccord

Quel plaisir de commencer sa journée par une séance matinale de yoga dans l’environnement coloré et artistique de la Forêt urbaine ! Chaque mardi et jeudi à 7 h 45, les instructeurs de l’Art de vivre vous guident dans une douce pratique favorisant la concentration, la détente, l’endurance et la souplesse.

Où : Musée McCord, 2175, rue Victoria

Quand : du 2 juillet au 29 août

Tarif : gratuit

► musee-mccord.qc.ca

Parc Lalancette

(Métro Joliette)

Sous les majestueux arbres du parc Lalancette, dans Hochelaga-Maisonneuve, Bohemia Yoga offre, chaque mercredi de 18 h à 19 h, 60 minutes de vinyasa yoga. Respirez l’air frais et suivez le rythme dynamique de Stéphanie, qui se fait un plaisir de vous guider dans des postures de force, d’équilibre et de souplesse.

Où : angle Hochelaga et Bourbonnière

Quand : du 22 mai au 21 août

Tarif : gratuit

► facebook.com/Bohemia.

► Yoga.Mtl

Parc Madeleine-Parent

(Métro Charlevoix)

Photo Facebook Modo Yoga

Aux abords du canal de Lachine, quatre fois par semaine, les professeurs de Moksha Yoga Griffintown dirigent des cours aux thématiques originales et variées. Lundi, mercredi et vendredi à 19 h, de même que samedi à 10 h, ces cours n’ont pas fini de vous divertir... et de vous tonifier !

Où : 2983, rue Saint-Patrick

Quand : du 11 juin au 27 septembre

Tarif : un don de 5 $ est suggéré et sera remis à la Fondation Partageons l’espoir.

► facebook.com/ModoYogaGriffintown