«Projet 529»: Montréal pourrait prévenir un vol de vélo sur trois

Dépêchez-vous, voleurs ! C’est une question de temps avant que Montréal et son service de police abandonnent l’inefficace burinage et adhèrent à « Projet 529 » à l’exemple de Vancouver où le vol de vélo a déjà chuté de 30 % en trois ans.

Ce sera bientôt la fin de l’époque où le vol de vélo à Montréal était aussi fréquent que le rhume en hiver et comme inévitable. Nul ne se trouvait à l’abri. Aucun cadenas ne résistait longtemps. Presque aucune victime ne récupérait son bien. Le SPVM répétait un mantra auquel lui-même ne croyait plus : burinage, burinage, burinage... Tu t’es fait voler ? Pauvre toi ! Je compatis d’autant plus que moi aussi, ma blonde et probablement tous mes amis dans la métropole se sont fait dérober leur monture à deux roues au moins une fois.

Ce fatalisme n’est plus de mise. Il existe depuis un peu plus de trois ans un réseau social antivol redoutablement efficace pour enregistrer, rechercher et retrouver les bicyclettes. Le nom : Projet 529. L’application téléphonique se nomme cependant Garage 529. Dans un avenir probablement rapproché, lorsque vous achèterez un vélo, le vendeur vous suggérera de l’enregistrer immédiatement dans Garage 529 ; et si c’est un vélo d’occasion, vous pourrez vérifier s’il n’a pas été arraché à son légitime propriétaire.

« Alerte Amber » pour vélo

Si un chenapan charcute votre cadenas et subtilise votre bécane, vous pourrez lancer une sorte d’« alerte Amber » ciblée... Tout utilisateur de Garage 529 dans les parages sera notifié. Si l’un d’eux aperçoit votre vélo et le prend en photo, vous le saurez. Si un receleur lui fait passer la frontière, vous serez averti dès qu’un abonné ailleurs dans le monde entre le numéro de série. Plus «Projet 529» se mondialisera, plus il sera efficace.

Non seulement Vancouver a déjà baissé ses vols de vélo de près du tiers en seulement trois ans, une plus petite ville comme Whistler, elle, constate une diminution de 55%. Pas mal pour un début ! Qu’est-ce que ce sera lorsque presque tous les cyclistes utiliseront Garage 529 ?

Bientôt chez nous ?

La Ville ne veut pas me le confirmer, mais une source bien renseignée m’a dit que Montréal est déjà en train de préparer son adhésion à Projet 529. Cela implique de faire au préalable traduire en français l’application et le site. Aussi, cela nécessite un investissement. Cette initiative américaine qui s’est implantée d’abord en Colombie britannique, puis récemment à Ottawa, se veut gratuite pour l’usager (en fait, elle doit l’être pour accumuler une gigantesque masse d’utilisateurs) ; c’est donc aux villes participantes à acquitter la note... ou aux états.

En octobre dernier, la CBC nous apprenait que la Banque mondiale va payer pour inscrire certains pays pauvres, dont la Colombie, à Projet 529. Voleurs, votre règne s’achève.