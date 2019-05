Rainbow 6: les nationaux canadiens sont de retour

Ubisoft Canada a annoncé aujourd’hui la deuxième année des Nationaux canadiens Rainbow Six, un gros tournoi qui couronnera encore une fois la meilleure équipe R6 du pays.

Le tournoi de cette année est propulsé par Enthusiast Gaming, la compagnie qui est responsable de l’événement Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX), la plus grande convention gaming au Canada. D’ailleurs, la finale du tournoi RE6 se déroulera à l’événement, à Toronto, le 20 octobre prochain.

Les qualifications de la phase 1 auront lieu les 29 et 30 juin, puis les 6 et 7 juillet. À la fin de chaque phase, les deux équipes aux meilleurs classements auront leur place à la grande finale de Toronto.

«Nous sommes très heureux de présenter les Nationaux Canadiens Rainbow Six pour une deuxième année. En partenariat avec Enthusiast Gaming, cette année promet d’être une année de matchs exceptionnels et de moments excitants pour les joueurs et les partisans! Nous sommes impatients de voir comment se déroulera le tournoi de cette année!», déclare Adam Climan, directeur, Sports électroniques et communications, chez Ubisoft Canada.

Les finalistes s’affronteront pour une cagnotte de 15 000$ CA. Pour tous les détails, visitez le site officiel des Nationaux!