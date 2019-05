Serment de citoyenneté: une référence aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits ajoutée

OTTAWA | Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé mardi son projet de loi pour modifier le serment de citoyenneté afin d’ajouter une référence concernant les droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Ce serment est lu par les immigrants voulant obtenir la citoyenneté canadienne.

Si le projet de loi est adopté, il se lira comme suit: «je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, laquelle reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et que je remplirai loyalement mes obligations à titre de citoyen canadien».

Le gouvernement fédéral a notamment justifié ce changement en mentionnant qu’il s’agissait d’un des souhaits de la Commission de vérité et réconciliation.

«La modification proposée au serment constitue une étape importante et nécessaire afin de faire avancer le programme élargi de réconciliation du Canada avec les peuples autochtones et de renforcer la relation privilégiée du pays avec ces peuples. En outre, le nouveau libellé permettra aux nouveaux Canadiens de comprendre et de respecter pleinement le fait que les peuples autochtones et leur histoire sont une partie importante du tissu et de l'identité du Canada», a précisé Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, par communiqué.