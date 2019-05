Spécial silhouette : 5 actuces et techniques mode et beauté à découvrir

La saison des bikinis et des belles robes d’été est à nos portes! Si comme moi, vous vous préoccupez des petits kilos pris durant l’hiver, pas de panique! Sans chirurgie, ni de régime, ni d’exercice, je vous partage cinq astuces et techniques, qu’importe le budget, pour dire aurevoir aux poignées d’amour et à la peau d’orange. Au final, l’important c’est de se sentir bien dans sa peau!

1. Pour un petit budget : Le Roller Rondeurs Rebelles de Puressentiel

Photo courtoisie

La gamme minceur Puressentiel lance cette saison le nouveau Roller Rondeurs Rebelles. Grâce à sa bille massante, il peut tonifier, affiner et viser plusieurs zones de votre corps comme les cuisses, le ventre et les fesses. De plus, le produit qui contient 18 huiles essentielles, donne une peau plus tonifiée, plus lisse et nourrie. Finalement, en ce qui concerne la cellulite, les clientes ont vu une diminution de 28 pour cent de l’aspect capitonné. *À 29,99$ - Disponible en pharmacie

2. Pour un petit budget : le nouveau maillot sculptant chez H&M

Photo courtoisie

La nouvelle campagne de maillots de bain de la chaîne H&M a fait couler beaucoup d’encre. C’est qu’elle a misé sur le body positivisme en choisissant des mannequins plus représentatives des vraies femmes et en laissant sur les photos les imperfections telles que la cellulite, vergeture et petites tâches! Enfin, on adore leur nouveau costume de bain qui a effet sculptant sur le ventre, les fesses et le dos. Ce maillot une pièce, croisé en haut, est conçu de bretelles ajustables, de bonnets légèrement rembourrés et baleines. Vive la diversité corporelle! *À 39,99 $ - Disponible dans les boutiques H&M

3. Pour un budget moyen à illimité : Un remodelage corporel grâce à la criolipolyse

Photo courtoisie

Si vous avez déjà pensé à la liposuccion, la nouvelle technique de la criolipolyse, communément, appelé le CoolSculpting est peut-être conçu pour vous. Sans procédure chirurgicale, cette technologie développée par des scientifiques de l’Université Havard, détruit les cellules graisseuses par le froid. Selon le chirurgien Docteur Benoît Leblanc, il s’agit de la meilleure procédure pour les patients qui détiennent un poids santé et qui désirent se débarrasser, de manière définitive, des petites poignées d’amour, du petit ventre tenace ou même du double menton. Après la procédure, le patient peut retourner immédiatement à ses préoccupations normales. Ingénieux, non ?! *Prix variable selon les régions 650 $ à 1200 $ - possibilité de paiement échelonné et tarif dégressif – Disponible à la Clinique esthétique Beaver Hall

4. Pour un petit budget : La gaine-culotte de Nebility

Photo courtoisie

Vous devez porter une robe moulante pour une occasion spéciale? Oubliez les gaines qui vous coupent le souffle! J’ai déniché pour vous la gaine-culotte de la marque Nebility qui offre soutien, confort et aplatit votre ventre, en vous donnant une silhouette sablier. De plus, cette gaine sans couture, ne laisse aucune trace sous votre tenue, puisqu’elle est en forme de tanga. En outre, le produit convient à tous les types de silhouettes. *À 16,99$ - Disponibles en ligne sur Amazon.ca

5. Pour un budget moyen à illimité: raffermissement avec Le TightSculpting

Photo courtoisie

Pour combattre les graisses tenaces, il existe aussi une autre technologie dans l’univers médico-esthétique qui se nomme le Tightsculpting. Cette fois-ci, ce procédé fait appel à l’énergie laser Fotona pour s’attaquer aux graisses sous-cutanées. C’est donc en chauffant les graisses, que le laser détruit les cellules adipeuses et sculpte la silhouette. Ce traitement non-invasif resserre également la peau. Dépendant de vos besoins, il est possible de nécessiter de quatre à six traitements, pour obtenir le résultat souhaité. *À partir de 150$ par traitement/région - Disponible à la Clinique esthétique Skulptur