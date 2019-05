Toutes les influenceuses portent cette tendance pour les lèvres vraiment simple et parfaite pour l’été

L’été, on a souvent envie de légèreté, que ce soit dans nos vêtements, nos chaussures ou notre maquillage. C’est pourquoi plusieurs influenceuses et vedettes choisissent de laisser tomber le rouge à lèvres et d’opter plutôt pour la tendance de l’heure: le gloss.

Pendant quelques années, les adeptes de beauté n’avaient d’yeux que pour les rouges à lèvres mats longue durée. Bien qu’on les porte toujours en 2019, c’est le gloss ultra-brillant qui prend de plus en plus de place dans les trousses de nos influenceuses préférées.

Ce n’est pas n’importe quel gloss qui se trouve sur toutes les lèvres: les teintes au cœur de la tendance 2019 sont nudes et légèrement serties de paillettes, pour bien enjoliver nos babines. Pas de gloss opaques ou de couleur flash ici!

D’ailleurs, plusieurs marques profitent de l’engouement pour les lèvres glossy afin de sortir des produits qui répondent au désir des consommatrices et consommateurs. La marque NARS, par exemple, a fait une version gloss de son fameux fard à joues «Orgasm».

Courtoisie Sephora

Gloss infusé d'huile dans la couleur «Orgasm» de Nars, 34$, sephora.com

Courtoisie Sephora

Brillant à lèvres Major Glow dans la couleur «Influencer» de Patrick Ta, 26$, sephora.com

Notre RiRi préférée s’est aussi lancée dans la tendance avec ses fameux «Gloss Bombs» offerts dans des teintes naturelles, certaines plus froides et d’autres chaudes.

Courtoisie Sephora

Brillant à lèvres Gloss Bomb dans la couleur «Fenty Glow» de Fenty Beauty, 23$, sephora.com

Une tendance parfaite pour l’été, puisqu’un bon gloss reste léger sur les lèvres et se dissipe sans laisser de trace, contrairement aux rouges à lèvres qui s’effritent parfois de façon disgracieuse. On adore!

