Ubisoft prépare-t-il un service de streaming!?

Tiens, tiens! L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft semble développer un service de streaming payant.

Ubisoft pourrait bientôt présenter son service d'abonnement pour contrer ceux d'Xbox, PlayStation et Electronic Arts.

Des internautes en ont eu la preuve, ils ont vu une mention "Ubisoft Pass" sur la première page du store digital de l'éditeur.

Cette mention a depuis disparu, mais un utilisateur du forum ResetEra en a fait une copie d'écran.

Le studio et éditeur français pourrait annoncer ce nouveau service lors de sa présentation presse prévue le 10 juin prochain lors du salon Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles.

Les concurrents Xbox Game Pass, EA Access et PlayStation Now proposent déjà tous des abonnements mensuels ou annuels qui donnent accès à un catalogue grandissant d’anciens et de nouveaux jeux.

Les patrons de Xbox et PlayStation avaient par ailleurs précédemment évoqué la possibilité de proposer du streaming de jeu vidéo, une idée qui intéresse Ubisoft depuis quelque temps.

Il est donc fortement possible que son service d’abonnement intègre aussi un accès au gaming dématérialisé, dans le cloud.

Google est déjà entré dans la danse récemment avec son service Stadia, et on se souvient que le géant de Mountain View s’était déjà associé à Ubisoft pour le présenter en utilisant son titre Assassin’s Creed Odyssey.

Aussi à surveiller à l'E3

En plus de cette possible annonce, l’E3 2019 sera peut-être l’occasion pour Ubisoft de présenter sa nouvelle mouture de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, dont la sortie est prévue pour octobre, mais l’éditeur pourrait aussi évoquer Tom Clancy's The Division 2 et Skull & Bones, sans oublier Watch Dogs 3 ou un nouvel opus pour Splinter Cell.

La présentation Ubisoft lors de l’E3 2019 débutera le 10 juin à 13h (heure de Los Angeles).