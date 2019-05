Un vétéran des Hells Angels trouvé mort en prison

Le décès d'un vétéran membre des Hells Angels qui était détenu à la prison de Rivière-des-Prairies, en fin de semaine dernière, fait l'objet d'une enquête policière.

La Sûreté du Québec confirme qu'elle a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de la mort subite d'André Sauvageau à cette prison montréalaise, survenue dimanche.

Le porte-couleurs des Hells du chapitre de Montréal, qui aurait eu 63 ans la semaine prochaine, a été retrouvé sans vie dans sa cellule.

Pour l'instant, rien ne semble indiquer que le décès de cet ancien membre des Rock Machine résulterait d'un geste criminel.

La thèse d'une mort naturelle liée à des problèmes cardiaques serait privilégiée par les autorités.

Surnommé «Frisé» par les motards parce qu'il était chauve, André Sauvageau était détenu de façon préventive depuis juillet 2016 à la suite de son arrestation dans l'opération policière Magot, un coup de filet aux dépens de leaders de la mafia italienne, des gangs de rue montréalais et des Hells.

C'était le seul accusé qui attendait toujours d'être jugé dans ce dossier. Il faisait face à des accusations de complot, de trafic de cocaïne et de gangstérisme.

Coke et taxes

Sauvageau était présumément à la tête d'un lucratif réseau de trafic de cocaïne dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui brassait «plusieurs millions» par année, d'après des documents judiciaires liés à cette enquête et dont Le Journal a obtenu copie.

Il avait été incriminé par l'un de ses principaux lieutenants, Patrick Corbeil, qui a choisi de lui tourner le dos en décidant de devenir délateur pour le volet judiciaire de cette opération.

Corbeil a déclaré aux policiers que leur organisation écoulait près de 50 kilos de cocaïne par an, entre 2011 et 2015.

Sauvageau aurait également supervisé le système des «taxes» de 10% perçues par les Hells Angels sur les ventes des trafiquants faisant affaires sur la quasi-totalité du marché de la drogue au Québec, qui est maintenant sous le contrôle des motards.

Lors de l'enquête, les policiers ont observé Sauvageau à plusieurs reprises en compagnie d'acteurs importants du crime organisé montréalais, dont le «parrain» des gangs de rue Gregory Wooley qui purge présentement une peine de huit ans après son arrestation dans la même rafle.

André Sauvageau était l'un des rares Hells Angels à ne pas avoir été arrêté dans l'opération SharQc qui visait 156 membres et associés du gang en 2009.

Avec Gilles Lambert et Salvatore Cazzetta, il comptait parmi les piliers des Rock Machine qui se sont fait offrir de changer de camp et de devenir membres des Hells après que les deux bandes eurent conclu une trêve après six ans de guerre sanglante qui a fait plus de 160 morts.

Sauvageau avait reçu ses «patches» le 5 décembre 2000 lors d'une fête organisée à l'ancien bunker des Hells à Sorel.