[VIDÉO] Legault fait une blague douteuse à l'Assemblée nationale

Le premier ministre François Legault a dû s’excuser auprès de Manon Massé au Salon bleu, mardi, en raison d’une blague de mauvais goût.

La cheffe parlementaire de Québec solidaire venait tout juste de saluer les «bonnes résolutions» prises par le chef de la CAQ le week-end dernier en matière de lutte aux changements climatiques. «Je serais bien la dernière à cracher dans la soupe», a lancé Manon Massé lors de la période de questions.

«Je suis content que la cheffe du deuxième groupe d'opposition dise qu'elle ne va pas cracher dans la soupe. Ce n'est pas le fun non plus d'avoir des poils dans la soupe», a répliqué François Legault, sur le ton de la plaisanterie. La blague a causé un malaise dans les banquettes du Salon bleu.

«Je suis allé m’excuser auprès de Manon, ce n’était pas une bonne blague», a commenté brièvement le premier ministre à la sortie de la période de questions.

François Legault n’a toutefois pas précisé s’il faisait référence à la moustache de Manon Massé ou à la députée solidaire Catherine Dorion, qui publiait hier sur les réseaux sociaux une photo de ses aisselles poilues en appui au défi annuel Maipoils.

«Pire mononcle ever»

Cette dernière a d’ailleurs vivement dénoncé les propos du premier ministre sur Twitter. «Nous avons le pire mononcle ever à la tête du Québec, a écrit Catherine Dorion. Et puis non, c’est trop injuste envers les mononcles de dire ça.»

Avant la période de questions, Manon Massé avait appuyé la démarche de sa députée, qui s’est attiré de vives critiques sur les réseaux sociaux. «Moi-même, quand j'ai commencé à faire de la politique, on critiquait ma moustache vertement en disant que je ne serais jamais crédible, a-t-elle rappelé. Je pense que tel n'est pas le cas 12 ans plus tard.»

«Les députés, on se fait critiquer à tour de bras pour toutes sortes de raisons, a ajouté Manon Massé. Et je pense que Catherine participe à un mouvement qui est plus large qu'elle, et donc qu'il y a un paquet de femmes qui sont bien contentes de voir que Catherine et Manon s'assument telles qu'elles sont.»